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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 16:55 BJT

《全球汇市》意外强劲的澳洲就业数据令澳元跳涨，欧元回撤

英镑兑欧元触及四周高位。

“以欧元为融资货币在目前说得通，”伦敦花旗的策略师Josh O'Byrne说。“我们时不时可能会看到轧空仓位的情况，但政策背景整体仍偏向走弱的欧元。”

受美元兑欧元的走势引领，美元指数 上扬0.4%至98.696，周四早前曾触及一周低位97.897。美元兑日圆 涨0.1%，报119.305日圆。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0643 1.0684 -0.38 -12.02 1.2097

美元/日圆 119.29 119.13 +0.13 -0.33 119.68

欧元/日圆 126.95 127.25 -0.24 -12.31 144.77

美元/瑞郎 0.9681 0.9645 +0.37 -2.62 0.9941

英镑/美元 1.4832 1.4837 -0.03 -4.76 1.5573

美元/加元 1.2311 1.2286 +0.20 +5.96 1.1618

澳元/美元 0.7752 0.7679 +0.95 -5.09 0.8168

新西兰元/美元 0.7605 0.7585 +0.26 -2.46 0.7797

欧元/瑞郎 1.0309 1.0304 +0.05 -14.28 1.2026

欧元/英镑 0.7173 0.7200 -0.37 -7.50 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2645 9.3289 -0.69 -2.16 9.4688

美元/挪威克朗 7.8486 7.8147 +0.43 +5.04 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 高琦/秦德兴/汪红英/白云; 审校 王洋/李婷仪)

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