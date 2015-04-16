全球贵金属：4月15日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓均持平

投行观点：仲量联行目标价从125美元下调至119--巴克莱
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路透4月16日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量持平上日水准 ，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量亦持稳。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 23,665,725.2 4月15日 23,665,725.2 4月14日 0.0 0.00% iShares 324,900,116.7 4月15日 324,900,116.7 4月14日 0.0 0.00% 浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com) 浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 龚芳; 审校 王兴亚)
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路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
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