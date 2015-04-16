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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 16:56 BJT

香港个股：中国人保与财险共组再保险公司，注册资本10亿元人民币

路透香港4月16日 - 中国主要综合保险商--中国人民保险集团 周四宣布，与子公司中国财险 共同设立一家再保险公司，注册资本10亿元人民币。

人保的声明称，该公司将以5.1亿元认购再保险公司的51%股份，而财险则出资4.9亿元认购49%股份。中国财险为中国最大非寿险公司。

新成立的再保险公司将从事人身保险再保险业务及财险再保险业务，包括：中国境内的再保险业务、中国境内的转分保业务、国际再保险业务；国家法律法规允许的保险资金运用业务；以及经保监会和国家有关部门批准的其他业务。

人保表示，近期国家陆续出台一系列政策，鼓励有条件的中资金融保险集团出资设立专业再保险法人机构，再保险市场蕴含着巨大的发展机遇。设立专业再保险子公司，对于集团深入推进改革重组、抢抓发展机遇、丰富板块布局、培育新的业务与盈利增长点具有重要战略意义。

人保今天收升4.71%，报5.34港元，过去一个月累积升逾三成；中国财险则涨3.2%，收报18.04港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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