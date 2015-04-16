香港个股：中国人保与财险共组再保险公司，注册资本10亿元人民币

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透香港4月16日 - 中国主要综合保险商--中国人民保险集团 周四宣布，与子公司中国财险 共同设立一家再保险公司，注册资本10亿元人民币。
人保的声明称，该公司将以5.1亿元认购再保险公司的51%股份，而财险则出资4.9亿元认购49%股份。中国财险为中国最大非寿险公司。
新成立的再保险公司将从事人身保险再保险业务及财险再保险业务，包括：中国境内的再保险业务、中国境内的转分保业务、国际再保险业务；国家法律法规允许的保险资金运用业务；以及经保监会和国家有关部门批准的其他业务。
人保表示，近期国家陆续出台一系列政策，鼓励有条件的中资金融保险集团出资设立专业再保险法人机构，再保险市场蕴含着巨大的发展机遇。设立专业再保险子公司，对于集团深入推进改革重组、抢抓发展机遇、丰富板块布局、培育新的业务与盈利增长点具有重要战略意义。
人保今天收升4.71%，报5.34港元，过去一个月累积升逾三成；中国财险则涨3.2%，收报18.04港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。