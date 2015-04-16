版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 17:05 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶持续收高，受益于布兰特原油创下高点

继上日反弹5%以上后，布兰特原油周四触及每桶63美元上方的2015年高点；分析师表示，尽管市场供应过剩，油价仍可能继续上涨。

上海期交所主力9月合约 上涨50元，收于每吨12,760元人民币(2,060美元)。

交易商表示，投资者认为疲软的中国增长数据可能促使政府采取刺激措施，这种预期为期胶提供了支撑。

“鉴于TOCOM指标期胶已突破200日圆的阻力，现在可能向210日圆挺进，”Yoshida说。

新加坡商品交易所(SICOM)近月5月合约 最新报每公斤138.5美分，上涨0.3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉/汪红英；审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐