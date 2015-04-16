中国投资：上半年铁路、公路水路固定资产投资增速将在8%左右--交通部

路透北京4月16日 - 中国交通运输部周四表示，交通基础设施建设仍然是实现经济稳增长目标的重要推动力量，预计今年上半年铁路、公路、水路固定资产投资将保持8%左右的较快增长，全年交通运输经济运行有望保持基本平稳。

交通部发言人徐成光在发布会上并称，上半年客运量将延续低位，铁路货运仍将低迷，公路货运将保持增长，港口货物吞吐量将稳步增长。

今年将推动中西部铁路和公路、内河航道等重大交通项目建设，并启动一带一路等相关一批重大项目工程。在资金来源上，争取将地方政府债券优先用于普通公路和收费公路发展。

“综合分析国内外经济形势和各方面因素，特别是随着‘一带一路’、京津冀协同发展、长江经济带等国家三大战略的推进实施，我们预计，今年全年交通运输经济运行有望保持基本平稳。”他表示。

据交通部数据，一季度，铁路公路水路完成固定资产投资3,205亿元人民币，同比增长15.2%，增速较去年同期加快3.8个百分点。其中铁路（含基本建设、更新改造和机车车辆购置）完成投资826亿元，增长15.8%。

徐成光表示，今年交通运输基础设施建设集中在两大领域，一是传统投资重点，主要是继续推动中西部铁路和公路、内河航道等重大交通项目建设，力争铁路投资保持在8,000亿元以上，新投产里程8,000公里以上。

二是新兴的投资重点，在“一带一路”建设上，加快推进与周边国家交通基础设施的互联互通，加强重要国际海运通道保障能力建设，加强新亚欧大陆桥、陆海口岸支点建设。

京津冀交通一体化建设上，重点推进首都新机场、城际铁路和京台、京秦高速以及港口集疏运通道等重点项目建设。在长江经济带建设上，围绕打造长江综合立体交通走廊，以南京以下12.5米深水航道二期和长江中游航道重点航段整治等工程为重点，建设通江达海、干支衔接、网络畅通的航道网。

他强调，资金上要继续坚持保重点、保急需的原则，将中央交通专项资金优先投向上述重点领域和重点项目。