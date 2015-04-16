香港个股：东亚银行与微众银行订战略协议，在理财、互联网金融等多方面合作

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透香港4月16日 - 香港最大的独立本地银行--东亚银行 周四宣布，其全资附属公司东亚中国与内地微众银行签订战略协议，合作领域包括但不限于客户互荐、信用卡业务、小微及个人贷款业务、理财业务、同业授信及互联网金融。
东亚银行表示，战略协议为双方将来的合作定下框架，双方如有任何具体业务合作，将另行进行约定及签订协议。上述各项业务的启动亦以获得所有必要的监管许可为先决条件。
去年成立的微众银行是中国首批年成立，是中国内地首批民营商业银行之一，及首家上线的互联网银行。其主要股东为腾讯 （占总股本30%）、百业源投资（占总股本20%）、立业集团（占总股本20%）。
东亚银行今天微幅收高0.15%，报32.9港元，过去一个月累计升12%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。