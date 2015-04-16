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债券 | 2015年 4月 16日 星期四 17:26 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元升至四周高位，受希腊疑虑及英国数据推升

标准普尔调低希腊评级亦累及欧元。欧元兑英镑 跌至0.7165，当日跌0.45%。欧元兑美元 亦下滑0.5%至1.0635。

CIBC World Markets外汇策略部主管Jeremy Stretch说道：“对希腊退出欧元区的担忧正在升温。市场内亦出现避险操作，德国公债收益率下滑，希腊公债收益率上升。”

“这将限制欧元的反弹，尽管英镑充斥着围绕大选的不定性因素，但我们认为欧元兑英镑仍将会下滑。”Stretch补充道。

此外良好的数据亦支撑英镑。周四公布的一份调查显示，英国3月房价以五个月来最快速度上涨。英国皇家测量师学会(RICS)称，3月房价差值从2月的正15升至正21，高于路透调查中所有分析师的预估。

英镑兑美元 略下滑至1.4835。(完)

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全部现汇报价 (编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 王洋)

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