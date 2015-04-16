美国各类经济指标总览--2015/4/16

投行观点：阿斯利康(AstraZeneca)目标价从34美元下调至32--Leerink
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美国一周初请失业金人数增至29.4万人，高于预估的28.0万人。一周续请失业金人数为226.8万人，低于预估的2 31.2万人。 美国3月房屋开工上升2.0%，年率为92.6万户；预估为104.0万户。3月建筑许可减少5.7%，年率为103.9万户；预 估为108.0万户。 当前值 前次值 失业率(%) 5.5 (3月) 5.5 (2月) 非农业就业岗位(万) 增加12.6 (3月) 增加26.4 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (2月) +0.1 (2月) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (2月) -0.7 (1月修正值) 不包括食品和能源CPI(%) ＋0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 实质所得(%) -0.1 (2月) +1.2 (1月) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.2 (3月) -0.5 (2月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.2 (3月) -0.5 (2月) 国内生产总值(GDP)(%) +2.2 (第四季终值) +2.2 (第四季修正值) GDP平减指数(%) +0.2 (第四季终值) +0.1 (第四季修正值) 零售销售(%) +0.9 (3月) -0.5 (2月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差354.4 (2月) 逆差426.8 (1月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第四季) +0.7 (第三季) 工业生产(%) -0.6 (3月) +0.1 (2月修正值) 产能利用率(%) 78.4 (3月) 79.0 (2月修正值) 初请失业金人数(万人) 29.4 (4月11日当周) 28.2 (4月4日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 赤字530 (3月) 赤字1,920 (2月) 领先指标(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 个人所得(%) +0.4 (2月) +0.3 (1月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2 (1月) -0.5 (1月) 消费者信贷(亿美元) 增加155.2 (2月) 增加108 (1月修正值) 企业库存(%) +0.3 (2月) 持平 (1月) 建筑支出(%) -0.1% (2月) -1.7 (1月) 消费者信心 101.3 (3月) 98.8 (2月修正值) 房屋开工(万户) 92.6 (3月) 90.8 (2月) 建筑许可(万户) 103.9 (3月) 110.2 (2月) 成屋销售(万户) 488 (2月) 482 (1月修正值) 新屋销售(万户) 53.9 (2月) 50 (1月修正值) 工厂订单(%) +0.2 (2月) -0.7 (1月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -1.4 (2月) +1.9 (1月修正值) 供应管理协会非制造业指数 56.5 (3月) 56.9 (2月) 供应管理协会制造业指数 51.5 (3月) 52.9 (2月) 趸售(批发)库存(%) +0.3 (2月修正值) +0.4 (1月修正值) 进口物价(%) +0.4% (2月) -3.1% (1月修正值) 出口物价(%) -0.1% (2月) -1.9% (1月修正值) 单位劳工成本(%) +4.1 (第四季修正值) -2.3 (第三季修正值) 非农业生产率(%) -2.2 (第四季修正值) +3.7 (第三季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,135 (第四季) 赤字989 (第三季修正值)
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券