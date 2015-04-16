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货币新闻 | 2015年 4月 16日 星期四 20:17 BJT

美股业绩：花旗银行第一季获利跳升16%，因法务及重组成本下滑

路透4月16日 - 花旗银行 周四公布第一季获利跳升16%，因法务及重组成本大减。花旗是以资产计全美第三大银行。

花旗一直在削减成本并简化企业结构，藉由出售数国的零售业务、缩小美国分支网络，并出售非核心业务。

截至3月31日止的第一季，花旗经调整净利上升至48.2亿美元，或每股1.52美元，上年同期为41.5亿美元，或每股1.30美元。

汤森路透I/B/E/S预估花旗第一季每股盈余为1.39美元。

目前尚不清楚今天公布的业绩是否具可比性。(完)

(编译 李婷仪 审校 龚芳)

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