美股业绩：花旗银行第一季获利跳升16%，因法务及重组成本下滑

投行观点：仲量联行目标价从125美元下调至119--巴克莱
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路透4月16日 - 花旗银行 周四公布第一季获利跳升16%，因法务及重组成本大减。花旗是以资产计全美第三大银行。
花旗一直在削减成本并简化企业结构，藉由出售数国的零售业务、缩小美国分支网络，并出售非核心业务。
截至3月31日止的第一季，花旗经调整净利上升至48.2亿美元，或每股1.52美元，上年同期为41.5亿美元，或每股1.30美元。
汤森路透I/B/E/S预估花旗第一季每股盈余为1.39美元。
目前尚不清楚今天公布的业绩是否具可比性。(完)
(编译 李婷仪 审校 龚芳)
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路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
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