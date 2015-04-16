美股业绩：高盛第一季获利激增41%，受1月交易活动畅旺提振

投行观点：仲量联行目标价从125美元下调至119--巴克莱
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路透4月16日 - 高盛集团 公布季度获利激增41%，受1月交易活动畅旺提振，当时瑞士央行弃守瑞郎汇率底线。
高盛周四表示，第一季普通股净利增长至27.5亿美元，每股盈余(EPS)为5.94美元；上年同期为19.5亿美元，或每股盈余4.02美元。
汤森路透I/B/E/S预估高盛第一季EPS为4.26美元。目前尚不清楚今天公布的业绩是否有可比性。
高盛的固定收益、货币与大宗商品营收增长10%，至31.3亿美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
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