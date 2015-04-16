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货币新闻 | 2015年 4月 16日 星期四 19:57 BJT

美股业绩：高盛第一季获利激增41%，受1月交易活动畅旺提振

路透4月16日 - 高盛集团 公布季度获利激增41%，受1月交易活动畅旺提振，当时瑞士央行弃守瑞郎汇率底线。

高盛周四表示，第一季普通股净利增长至27.5亿美元，每股盈余(EPS)为5.94美元；上年同期为19.5亿美元，或每股盈余4.02美元。

汤森路透I/B/E/S预估高盛第一季EPS为4.26美元。目前尚不清楚今天公布的业绩是否有可比性。

高盛的固定收益、货币与大宗商品营收增长10%，至31.3亿美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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