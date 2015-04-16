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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 17:34 BJT

路透基点：台湾英业达寻求最多5亿美元贷款，主要用于再融资--TRLPC

路透香港4月16日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台湾上
市的笔记本厂商英业达正在寻求一笔金额最高达5亿美元的贷款。
    
    这笔贷款的大部分资金将用于对一笔2010年11月借入的4.75亿美元五
年期循环信贷进行再融资，余下部分将用于运营资本用途。
    
    其中一位消息人士称，这笔贷款的期限约为五年，附带绿靴选择权。
    
    2010年的那笔贷款最初规模为4亿美元，共吸引了14家银行参贷，最
高综合收益为62.4个基点，利率为较Libor加码57个基点。(完)
  
 (编译 白云; 审校)

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