《分析》新兴股市表现料连续第五年输给成熟市场

“在美国，牛市的前两年不是因为经济在复苏，而是因为公司有效削减成本，而这在新兴市场还没有发生，”瑞银财富管理驻纽约首席投资官Jorge Mariscal说。

“一旦全球经济开始加快复苏，就难以再预计新兴市场将会持续落后...但距离这样的时期至少还有6-12个月。”

对新兴市场而言为数不多的利好之一是，MSCI明晟新兴市场指数以历史而言相对便宜，以预期获利计算的平均市盈率为11.6倍，而成熟股市接近17倍：link.reuters.com/rut87v

那些可以在指数之外投资的基金经理也可以找到机会。新兴指数通常关注巴西这样的大型经济体，而常常体现不出诸如匈牙利这样小型市场的优秀表现，后者按照美元计价今年已经上涨了15%。

例如Mariscal，他在新兴市场的配置就低于全球指数，但在策略上超配台湾、印度和菲律宾，指因经济增长和公司获利改善等因素。

随着美国加息，这种差异可能加深。