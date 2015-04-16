表格：沪港通活跃股一览--4月16日

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透香港4月16日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 74.89 110.14 买入成交金额 45.32 56.19 卖出成交金额 29.57 53.95 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 350,557,660 265,873,333 616,430,993 2 贵州茅台 305,627,450 23,690,091 329,317,541 3 中国中铁 52,362,669 236,832,355 289,195,024 4 招商银行 248,231,898 28,789,874 277,021,772 5 中信证券 175,263,535 90,227,978 265,491,513 6 上汽集团 129,322,329 88,512,353 217,834,682 7 恒生电子 93,575,728 113,380,850 206,956,578 8 海通证券 53,629,848 132,431,357 186,061,205 9 上海机场 150,679,928 15,040,621 165,720,549 10 浦发银行 139,305,614 17,512,511 156,818,125 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 上海电气 533,712,760 697,452,440 1,231,165,200 2 香港交易所 221,063,040 676,202,380 897,265,420 3 中国南车 527,628,220 212,697,700 740,325,920 4 国美电器 308,274,740 199,619,460 507,894,200 5 中广核电力 264,251,740 220,821,930 485,073,670 6 中国北车 328,461,380 129,993,700 458,455,080 7 东方电气 118,563,878 237,724,016 356,287,894 8 中海油田服务 119,124,000 180,490,400 299,614,400 9 阿里健康 100,115,840 117,898,080 218,013,920 10 紫金矿业 43,718,500 151,638,860 195,357,360 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 曾祥进)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。