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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 17:46 BJT

表格：沪港通活跃股一览--4月16日

路透香港4月16日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             74.89                       110.14
 买入成交金额                   45.32                       56.19
 卖出成交金额                   29.57                       53.95
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安      350,557,660    265,873,333     616,430,993
 2                   贵州茅台      305,627,450     23,690,091     329,317,541
 3                   中国中铁       52,362,669    236,832,355     289,195,024
 4                   招商银行      248,231,898     28,789,874     277,021,772
 5                   中信证券      175,263,535     90,227,978     265,491,513
 6                   上汽集团      129,322,329     88,512,353     217,834,682
 7                   恒生电子       93,575,728    113,380,850     206,956,578
 8                   海通证券       53,629,848    132,431,357     186,061,205
 9                   上海机场      150,679,928     15,040,621     165,720,549
 10                  浦发银行      139,305,614     17,512,511     156,818,125
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 上海电气        533,712,760    697,452,440   1,231,165,200
 2                 香港交易所      221,063,040    676,202,380     897,265,420
 3                 中国南车        527,628,220    212,697,700     740,325,920
 4                 国美电器        308,274,740    199,619,460     507,894,200
 5                 中广核电力      264,251,740    220,821,930     485,073,670
 6                 中国北车        328,461,380    129,993,700     458,455,080
 7                 东方电气        118,563,878    237,724,016     356,287,894
 8                 中海油田服务    119,124,000    180,490,400     299,614,400
 9                 阿里健康        100,115,840    117,898,080     218,013,920
 10                紫金矿业         43,718,500    151,638,860     195,357,360
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)

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