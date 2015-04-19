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亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 07:00 BJT

重温稿-路透调查：台湾3月外销订单同比料仅增长0.6%

* 台湾3月外销订单同比料增长0.6%(前月为减少2.7%)

* 数据将于4月20日(周一)0800GMT公布

路透台北4月16日 - 路透调查显示，台湾3月外销订单料仅较上年同期增长0.6%，2月外销订单为逾一年来首次下降。

台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先二至三个月。

每年第一季通常是科技业的淡季，数据常常因为农历新年假期而受到影响。今年1-2月，台湾外销订单较上年同期增长3.2%。(完)

(编译 艾茂林; 审校 龚芳)
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