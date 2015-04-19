重温稿-路透调查：台湾3月外销订单同比料仅增长0.6%

金属期市：期铜升至三周高位，因投资人担心印尼供应可能受扰
路透伦敦5月2日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周二触及三周高位，因投资人担心印尼供应可能受扰，但对最大金属消费国－中国需求放缓的谨慎情绪限制了升幅。
* 台湾3月外销订单同比料增长0.6%(前月为减少2.7%)
* 数据将于4月20日(周一)0800GMT公布
路透台北4月16日 - 路透调查显示，台湾3月外销订单料仅较上年同期增长0.6%，2月外销订单为逾一年来首次下降。
台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先二至三个月。
每年第一季通常是科技业的淡季，数据常常因为农历新年假期而受到影响。今年1-2月，台湾外销订单较上年同期增长3.2%。(完)
(编译 艾茂林; 审校 龚芳)
路透伦敦5月2日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周二触及三周高位，因投资人担心印尼供应可能受扰，但对最大金属消费国－中国需求放缓的谨慎情绪限制了升幅。
路透约翰内斯堡5月2日 - 南非兰特兑美元周二上涨，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策决定。 1600 GMT，兰特报13.2825兰特，较纽约周一收盘水准升0.8%。周一南非为公众假期。 美联储将在周三1800 GMT发布货币政策声明，市场普遍预计将维持利率不变。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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