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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 17:47 BJT

日本经济：大型企业加薪幅度料创17年来最高--经团连初步报告

路透东京4月16日 - 周四一份来自日本最有力游说团体的初步报告指出，日本大型企业今年同意调高月薪的幅度创17年以来最高，这对于消费者支出而言是一正面迹象。

经济团体连合会年度薪资协商报告指出，隶属该游说团体的大型企业成员表示，今年旗下劳工名义月薪调幅达2.6%，这是1998年以来最大调幅。

不过部分分析师可能会克制其乐观情绪，因担心多数企业调薪的意愿偏低；这些企业规模较小，且不是经济团体连合会成员。

自首项安倍晋三2012年底就任以来，他所领导的政府一直鼓励民间企业调高薪资，以协助消费者摆脱通缩心态。

部分分析师指出，截至目前为止，政府呼吁的成效令人失望。

2月数据显示，经消费者物价调整的实质薪资已经下滑近两年时间。

去年消费税从5%上调至8%之后，家庭支出仍难见回升。(完) (编译 张明钧; 审校 艾茂林)

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