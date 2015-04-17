重温稿-《中国新债预测》三年续发国债收益率均值3.20%，需求偏中性定位接近二级

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
* 招标品种: 财政部今年第四期记账式附息国债首次续发
* 招标金额: 300亿元人民币
* 招标时间: 周五(17日)9:30-10:30
* 受访人数: 9位(银行、券商)
* 预测区间: 3.14%-3.25%
* 预测均值: 3.20%(按各家机构预测值平均)
路透上海4月16日 - 中国财政部周五将续招标发行三年期固息国债。路透调查显示，IPO无碍资金面续宽，且宏观数据出炉后政策放松预期加强，现券市场情绪略回暖，有望提供助益；但三年期品种绝对收益偏低，恐限制机构投标热情，预计明日新债定位或接近二级，预测均值落在3.20%。
上海一银行交易员认为，近期货币市场流动性持续宽裕为短端利率债提供了一定支撑，“收益率还有下的空间吧”。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率为3.1827%，较上周五的3.2571%有明显回落。二级市场上，此次增发标的券 最新成交在3.2101%。
北京一银行交易员则提到，国债的绝对收益仍然较低，同为利率债的政策性金融债则有更高吸引力，“投资户不一定配，配置也要考虑账户收益率，我们也只是配一些基本量，力度不会太大。”
银行间债市周四现券收益率小幅震荡，IRS(利率互换)则稳中小涨。交易员表示，宏观经济下行承压背景下，虽然市场对货币政策放松预期不减，但供给施压等阴影难消，在宽松政策落地前，市场情绪略显焦灼，市况陷入震荡。
财政部今年以来三年期国债首次招标为3月25日，发行规模200亿元，中标利率3.22%；边际中标利率为3.28%，投标倍数2.50倍。
明日招标新债为财政部第四期记账式附息国债首次续发，采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.05%。
该期债招标当日，原发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至4月22日进行分销；4月24日起与之前发行的同期国债合并上市交易。
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2015年3月26日开始计息；票面利率3.22%。(完) (发稿 吕雯瑾; 审校 吴芳/曾祥进)
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路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料