更新版 1-《中国债市每日综述》现券收益率小幅震荡，多空交织待政策提供指引

* 现券收益率小幅震荡，IRS稳中略涨

* 一级农发新债结果尚可，但对二级影响不大

* 市场多空心态焦灼，待宏观政策落地提供指引

* IPO近尾声资金不改宽松，回购利率多续跌 (新增货币市场收盘报价)

路透上海4月16日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅震荡，IRS(利率互换)则稳中小涨。交易员表示，宏观经济下行承压背景下，虽然市场对货币政策放松预期不减，但供给施压等阴影难消，在宽松政策落地前，市场情绪略显焦灼，市况陷入震荡。

他们并认为，虽然市场认为宽松大方向较为一致，但利好兑现机构借机出货的可能性亦存，现券后市方向仍不明朗；IRS方面，随着主要回购利率跌幅收窄，利率互换继前期累积一定跌幅之后，今日略反弹2-3个基点。

“成交都是金融债啊，感觉今天跟昨天比收益率基本平，信用下了点，”上海一银行交易员称，最近一级情绪其实也都不错，但是现在每次行情的时间都比较短，现券波动在加大。

一级方面，农业发展银行上午招标的三期固息债，一年期增发债中标收益率3.6053%，三年新发债中标利率3.99%，七年增发债中标收益率为4.2124%。三期债对应投标倍数分别是3.16倍、3.64倍和2.93倍。

华南一券商交易员认为，宏观数据显示经济基本面压力仍大，未来监管层有望加大稳增长力度，而且货币政策不会收紧已基本成定局，但供给和股市仍是担心因素，因此多空交织下，料债市走势震荡局面还将持续。

“多空很焦灼啊，都是等着降准、降息的心态，可是真出来了，会不会又是一堆获利了结的，”他称。

江苏省财政厅周四发布通知，今年首批648亿元省政府一般债券将于下周四（23日)公开招标发行；同时一般债券承销团已经正式组建，共有27家机构入围；此为今年首批公布招标时间的地方政府债。

剩余期限近三年的国开行固息债150201券最新报价 在3.8400%，上日尾盘为3.8350%。剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新报价收益率 在4.08%，上日尾盘为4.10%。

五年期国债期货主力合约TF1506 收报97.250元，较上日结算价涨0.18%；10年期国债主力合约T1509 收报96.180元，较上日结算价涨0.15%。

**IPO近尾声回购利率多续跌**

银行间市场周四主要回购利率多小降。交易员表示，随着本轮新股申购基本接近尾声，资金供给充裕状态不改，盘中零星可见减点出资的机构，而机构质押信用债品种拆借的难度亦有所缓解。

交易员称，虽然临近中下旬，季度例行缴税对资金面存在一定干扰，市场暂谨慎关注其影响，但届时新股资金解冻等还将驰援，整体而言,机构流动性预期尚平稳。

“很宽松，新股也要结束了，逐步有IPO的钱要释放了，”上海一银行交易员表示，有机构开始减点融出，但是还不算普遍。

本周沪深两市共有30家新股密集发行，绝大部分申购时间集中在4月14日至16日(周二至周四)，今日有五家公司网上申购。

北京一券商交易员称，从盘面来看，七天以上的资金供给不少，隔夜相对不多，押利率债的机构基本都能借到钱，信用债相对差一些，但难度较前几日明显缓和，一般加权价格都也能借到。

央行本周连两周净回笼，且周二逆回购利率春节后第五次下行，以货币市场短端引领社会融资成本下行之意愈加明显。另外，不佳的经济形势，令市场对二、三季度再次出台降准、降息等宽松政策预期强劲。

中国央行一季度通过中期借贷便利(MLF)向大型商业银行、政策性银行等净投放基础货币3,700亿元，期末余额10,145亿元，期限均为三个月，利率全部为3.5%。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为13,503.68亿元，较上日的14,606.73亿元减少；其中，隔夜品种成交11,790.41亿元，上日为12,154.21亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.2706 2.2626 +0.80 11,790.41

七天 2.8783 2.8934 -1.51 1206.57

14天 3.3683 3.3907 -2.24 323.07

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.5000 2.4450 +5.50 32.68

七天 3.0000 3.4000 -40.00 3.33

14天 3.3000 3.2000 +10.00 0.40

回购定盘利率

其中:隔夜 2.3800 2.4600 -8.00 --

七天 3.0300 3.0000 +3.00 --

14天 3.4000 3.3900 +1.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.2980 2.3070 -0.90 --

七天 2.8840 2.8800 +0.40 --

三个月 4.7200 4.7365 -1.65 --