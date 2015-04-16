更新版 1-《中国债市每日综述》现券收益率小幅震荡，多空交织待政策提供指引

投行观点：仲量联行目标价从125美元下调至119--巴克莱
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* 现券收益率小幅震荡，IRS稳中略涨
* 一级农发新债结果尚可，但对二级影响不大
* 市场多空心态焦灼，待宏观政策落地提供指引
* IPO近尾声资金不改宽松，回购利率多续跌 (新增货币市场收盘报价)
路透上海4月16日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅震荡，IRS(利率互换)则稳中小涨。交易员表示，宏观经济下行承压背景下，虽然市场对货币政策放松预期不减，但供给施压等阴影难消，在宽松政策落地前，市场情绪略显焦灼，市况陷入震荡。
他们并认为，虽然市场认为宽松大方向较为一致，但利好兑现机构借机出货的可能性亦存，现券后市方向仍不明朗；IRS方面，随着主要回购利率跌幅收窄，利率互换继前期累积一定跌幅之后，今日略反弹2-3个基点。
“成交都是金融债啊，感觉今天跟昨天比收益率基本平，信用下了点，”上海一银行交易员称，最近一级情绪其实也都不错，但是现在每次行情的时间都比较短，现券波动在加大。
一级方面，农业发展银行上午招标的三期固息债，一年期增发债中标收益率3.6053%，三年新发债中标利率3.99%，七年增发债中标收益率为4.2124%。三期债对应投标倍数分别是3.16倍、3.64倍和2.93倍。
华南一券商交易员认为，宏观数据显示经济基本面压力仍大，未来监管层有望加大稳增长力度，而且货币政策不会收紧已基本成定局，但供给和股市仍是担心因素，因此多空交织下，料债市走势震荡局面还将持续。
“多空很焦灼啊，都是等着降准、降息的心态，可是真出来了，会不会又是一堆获利了结的，”他称。
江苏省财政厅周四发布通知，今年首批648亿元省政府一般债券将于下周四（23日)公开招标发行；同时一般债券承销团已经正式组建，共有27家机构入围；此为今年首批公布招标时间的地方政府债。
剩余期限近三年的国开行固息债150201券最新报价 在3.8400%，上日尾盘为3.8350%。剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新报价收益率 在4.08%，上日尾盘为4.10%。
五年期国债期货主力合约TF1506 收报97.250元，较上日结算价涨0.18%；10年期国债主力合约T1509 收报96.180元，较上日结算价涨0.15%。
**IPO近尾声回购利率多续跌**
银行间市场周四主要回购利率多小降。交易员表示，随着本轮新股申购基本接近尾声，资金供给充裕状态不改，盘中零星可见减点出资的机构，而机构质押信用债品种拆借的难度亦有所缓解。
交易员称，虽然临近中下旬，季度例行缴税对资金面存在一定干扰，市场暂谨慎关注其影响，但届时新股资金解冻等还将驰援，整体而言,机构流动性预期尚平稳。
“很宽松，新股也要结束了，逐步有IPO的钱要释放了，”上海一银行交易员表示，有机构开始减点融出，但是还不算普遍。
本周沪深两市共有30家新股密集发行，绝大部分申购时间集中在4月14日至16日(周二至周四)，今日有五家公司网上申购。
北京一券商交易员称，从盘面来看，七天以上的资金供给不少，隔夜相对不多，押利率债的机构基本都能借到钱，信用债相对差一些，但难度较前几日明显缓和，一般加权价格都也能借到。
央行本周连两周净回笼，且周二逆回购利率春节后第五次下行，以货币市场短端引领社会融资成本下行之意愈加明显。另外，不佳的经济形势，令市场对二、三季度再次出台降准、降息等宽松政策预期强劲。
中国央行一季度通过中期借贷便利(MLF)向大型商业银行、政策性银行等净投放基础货币3,700亿元，期末余额10,145亿元，期限均为三个月，利率全部为3.5%。
今日银行间市场质押式回购总成交金额为13,503.68亿元，较上日的14,606.73亿元减少；其中，隔夜品种成交11,790.41亿元，上日为12,154.21亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.2706 2.2626 +0.80 11,790.41
七天 2.8783 2.8934 -1.51 1206.57
14天 3.3683 3.3907 -2.24 323.07
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.5000 2.4450 +5.50 32.68
七天 3.0000 3.4000 -40.00 3.33
14天 3.3000 3.2000 +10.00 0.40
回购定盘利率
其中:隔夜 2.3800 2.4600 -8.00 --
七天 3.0300 3.0000 +3.00 --
14天 3.4000 3.3900 +1.00 --
Shibor
其中:隔夜 2.2980 2.3070 -0.90 --
七天 2.8840 2.8800 +0.40 --
三个月 4.7200 4.7365 -1.65 --
------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
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