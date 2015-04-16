欧洲经济：主要智库警告，欧洲央行政策潜藏形成资产泡沫风险

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
路透柏林4月16日 - 德国、奥地利及瑞士等多家主要经济智库周四警告，欧洲央行的扩张性货币政策，有导致股市形成泡沫的风险。
“如果货币政策维持扩张性，我们不能排除股市形成泡沫的可能性，”主要智库发表报告称。
“在其他资产市场--像是房地产，也同样有这个风险，”报告称。
这些智库称，欧洲央行的买债计划大体上是打击通缩风险的适当方式，但他们也表示“透过欧元体系购买公债，牵涉到欧元区金融稳定及公共财政稳定的可观风险。”
这些智库也警告，欧洲央行的买债计划可能会面临两难问题：“在这个计划之下，基本上这是在阻止资本市场以收益率上升对欧元区成员国公共债务上升作出反应。”
主要智库称，这会造成不良诱因，因为在利息负担轻微情况下，各国政府可以继续增加债务。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
* 2016年中国财政收入增速降至4.5%，支出同比增6.4% * 去年财政赤字为28,289亿元，高于年初目标的2.18万亿--测算 * 政策性减收、经济下行滞后影响等导致收入增速放缓--财政部 (新增更多数据细节和评论) 路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增 速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定 2.18万亿元的目标。 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元，其中中央一般公共预算收入同比增4 .7%，地方一般公共预算本级收入同比增4.2%；全国一般公共预算支出187,841亿元。 “2016年，全国一般公共预算收入增长4.5%，仍延续增幅逐年回落的走势。”财政部在新闻稿中表示，这 主要由于，政策性减收较多，2016年全面推开营改增试点为近年来减税规模最大的政策措施，同时，清理涉企 收费、扩大部分行政事业性收费免征范围等也带来一定减收。
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