香港股市：港交所指本地散户参与证券市场人数持续高企，网上交易比例增

路透香港4月16日 - 香港交易及结算所 周四发表的调查结果显示，参与香港证券市场的本地个人投资者（散户）人数持续高企，以每宗交易计及年内交易总额计均较上一次调查上升。

港交所于去年11月12日至12月23日期间进行的《个人投资者调查2014》发现，约225万香港成年人为证券投资者，占本地成年人口的36.2%，高于上一次2011年进行调查的35.7%；而香港成年人口中有36.4%为个人投资者。调查结果亦指，个人投资者透过网上媒体进行证券交易的比例持续攀升，银行依然是最主要的交易渠道。

证券投资者中，有30.5%投资交易所买卖基金（ETF），较2011年的20.9%大幅增加；有9.1%投资权证及4.5%投资牛熊证，而约有10%投资权证及/或牛熊证。

调查期间，典型的香港个人证券投资者是47岁，受过大专或以上教育、个人每月收入约22,500港元、家庭每月收入约4.5万港元的人士。典型的香港个人衍生产品投资者是42岁、受过大专或以上教育、个人每月收入约3.5万元、家庭每月收入约7.5万港元。

按中位数计，证券投资者于2014年的交易次数与2011年相若，但每宗交易的成交金额则高于2011年。所有证券投资者（包括并无交易的证券投资者）在上述12个月期间内的证券交易宗数的中位数为六宗（与2011年相同）；证券交易者的平均每宗证券交易金额的中位数为5万港元，较2011年的4万港元为多。

按中位数计，衍生产品投资者于2014年的交易次数较2011年为少，但每宗的交易量则相若。

与非网上证券交易者比较，网上证券交易者多为较年轻、具较高学历、较高职位以及个人及家庭月入较高的人士；他们的证券交易次数亦多会较频密，并主要透过银行进行交易。

主要透过经纪行进行交易的证券交易者多为较年长的人士，持有的证券投资组合价值较大。

就调查所问及对香港股票市场各方面的观感，证券投资者普遍持正面看法，正面观感较2011年强烈。衍生产品投资者亦普遍对香港交易所旗下衍生产品市场各方面持正面看法。

《个人投资者调查》自1989年起一直定期进行，2014年的调查以电话访问了共2,271人。（完）

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