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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 19:52 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差下滑，因承受亚洲及中东供应充裕压力

路透新加坡4月16日 - 亚洲柴油裂解价差周四下滑，交易员称系受到中东及亚洲区域内供应充裕的压力，炼厂把握给料价格较低的机会以最大模式运转产能，而且有些炼厂结束维修恢复运作。

路透数据显示，5月柴油裂解价差下滑0.13美元，每桶较迪拜原油升水13.35美元，是去年12月底以来最低。

新加坡国际企业发展局(IES)数据显示，新加坡中质馏分油库存增加至八周高点1,276.5万桶。

交易商说，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)可能已售出9.5万吨航煤给道达尔，船期为5月14-16日，每桶较中东报价升水1.90美元；此外，ADNOC可能也已出售9.5万吨含硫10ppm柴油给壳牌，船期为5月15-17日，每桶较中东报价升水2.20美元

交易商并说，上述升水比起4月底时的两笔船货略低，反映出油品市场信心疲弱。

新加坡现货有两笔航煤交易，没有柴油交易。

兴隆售出10万桶航煤给托克(Trafigura)，船期为5月2-6日，价格较新加坡5月4-8日平均报价每桶贴水0.20美元。

兴隆售出20万桶航煤给BB Energy，船期为5月2-6日，价格较新加坡报价每桶贴水0.20美元。(完)

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