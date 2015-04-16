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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 19:19 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收低，受马币走强及需求疑虑拖累

路透吉隆坡4月16日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，为五日来首见
，因马币(林吉特)走强，且市场担忧4月需求将不如预期。
    
    马币兑美元 周四一度跳涨1.5%至3.6460，令棕榈油对海外买
家而言更加昂贵。
    
    行业人士们指出，4月出口需求可能恶化，因印度及中国看来会延到
下个月再采购，以享受马国毛棕栏油出口零税率的优惠；而4月上半的外
销需求已然低迷。
    
    指标7月合约 收低0.2%，至2,147马币，回吐早盘的涨势。

    整体成交量为45,385口，远高于均量35,000口。(完)
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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 (编译 龚芳; 审校 李婷仪)

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