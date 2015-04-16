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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 19:30 BJT

东南亚股市：多数上涨因油价上扬推升能源股；新加坡股市独自落寞

路透曼谷4月16日 - 东南亚股市周四多数上涨，全球油价上扬推升能源相关类股；但新
加坡股市结束连续四日涨势，因新加坡交易所(SGX) 表示，并未与中国股市建立
股票交易联系。 
    
    新加坡海峡时报指数 收跌0.2%；上日收报3,539.95点，连续四日上扬，为2007
年12月以来最高水平。
    
    新加坡交易所表示未着手与中国股市建立股票交易联系后，该股股价下挫2.5%，从上日
触及逾四年最高水平的8.67坡元高点滑落。 
    
    泰股 收涨1.4%，在东南亚股市中表现突出，权重能源类股领涨。泰国最大能源
公司PTT 劲升6.3%，创下12月以来最佳单日涨幅。
    
    印尼表示，外资在印尼股市卖超1,605亿印尼卢比(1,249万美元)；外资在菲律宾股市卖
超18.9亿披索(4,254万美元)；外资在马来西亚股市买超1.724亿马币(林吉特)(4,718万美元
)。
       
                                                涨跌    当日  今年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   426.36     3.96   +0.94   +3.80   410.77
    新加坡                   3531.61    -8.34   -0.24   +4.95  3365.15
    马来西亚                  1847.94     7.81   +0.42   +4.92  1761.25
    泰国                      1570.00    22.17   +1.43   +4.83  1497.67
    印尼                      5420.73     6.19   +0.11   +3.71  5226.95
    菲律宾                     7948.20    41.74   +0.53   +9.92  7230.57
    越南                        568.28     3.78   +0.67   +4.15   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    法股CAC-40指数         

 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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