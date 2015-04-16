东南亚股市：多数上涨因油价上扬推升能源股；新加坡股市独自落寞

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透曼谷4月16日 - 东南亚股市周四多数上涨，全球油价上扬推升能源相关类股；但新 加坡股市结束连续四日涨势，因新加坡交易所(SGX) 表示，并未与中国股市建立 股票交易联系。 新加坡海峡时报指数 收跌0.2%；上日收报3,539.95点，连续四日上扬，为2007 年12月以来最高水平。 新加坡交易所表示未着手与中国股市建立股票交易联系后，该股股价下挫2.5%，从上日 触及逾四年最高水平的8.67坡元高点滑落。 泰股 收涨1.4%，在东南亚股市中表现突出，权重能源类股领涨。泰国最大能源 公司PTT 劲升6.3%，创下12月以来最佳单日涨幅。 印尼表示，外资在印尼股市卖超1,605亿印尼卢比(1,249万美元)；外资在菲律宾股市卖 超18.9亿披索(4,254万美元)；外资在马来西亚股市买超1.724亿马币(林吉特)(4,718万美元 )。 涨跌 当日 今年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 426.36 3.96 +0.94 +3.80 410.77 新加坡 3531.61 -8.34 -0.24 +4.95 3365.15 马来西亚 1847.94 7.81 +0.42 +4.92 1761.25 泰国 1570.00 22.17 +1.43 +4.83 1497.67 印尼 5420.73 6.19 +0.11 +3.71 5226.95 菲律宾 7948.20 41.74 +0.53 +9.92 7230.57 越南 568.28 3.78 +0.67 +4.15 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。