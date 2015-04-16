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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 20:45 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，也门炼厂宣告不可抗力因素

路透新加坡4月16日 - 亚洲石脑油6月上半裂解价差下滑至每吨104.68美元，因布兰特原油上涨对原油加工为轻质燃料的升水构成压力。

交易商表示基本面并未改变，需求持续自韩国浮现。

据称Lotte Chemical已买进至少2.5万吨5月下半船货，价格为较日本成本加运费报价每吨升水约10美元。

但Lotte Chemical不对交易置评，因此这项传闻无法获得直接证实。不过交易商表示，该公司正在寻求一笔5月下半直接交付至韩国大山的船货，以及另一笔交付期相同的运送至丽水的船货。

炼厂消息人士对路透说，也门Aden Refinery Company已宣布其石油进出口遭遇不可抗力因素，因内战情势升级。

新加坡现货有四笔柴油交易，但没有石脑油交易。

中国石油天然气股份有限公司以每桶78.48美元出售一笔95号柴油给维多，船期为5月1-5日；但向PTT采购一笔92号船货，每桶75.20美元，船期为5月12-16日。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 龚芳)

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