国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，也门炼厂宣告不可抗力因素

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透新加坡4月16日 - 亚洲石脑油6月上半裂解价差下滑至每吨104.68美元，因布兰特原油上涨对原油加工为轻质燃料的升水构成压力。
交易商表示基本面并未改变，需求持续自韩国浮现。
据称Lotte Chemical已买进至少2.5万吨5月下半船货，价格为较日本成本加运费报价每吨升水约10美元。
但Lotte Chemical不对交易置评，因此这项传闻无法获得直接证实。不过交易商表示，该公司正在寻求一笔5月下半直接交付至韩国大山的船货，以及另一笔交付期相同的运送至丽水的船货。
炼厂消息人士对路透说，也门Aden Refinery Company已宣布其石油进出口遭遇不可抗力因素，因内战情势升级。
新加坡现货有四笔柴油交易，但没有石脑油交易。
中国石油天然气股份有限公司以每桶78.48美元出售一笔95号柴油给维多，船期为5月1-5日；但向PTT采购一笔92号船货，每桶75.20美元，船期为5月12-16日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 龚芳)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。