版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 20:22 BJT

国际油市：亚洲380-cst船用燃料油升水续跌，因贸易商清除库存

路透新加坡4月16日 - 亚洲380-cst船用燃料油升水周四持续走跌，在接近逾一年半低点附近徘徊，因贸易商有意清除库存。

路透数据显示，380-cst船用燃料油较380-cst船货价格每吨升水仅0.06美元，上一次低于此价差是2013年9月。

“这两个月的油量太多。多数储油槽都满了，”驻新加坡一名交易员表示。

从2月以来，西方对新加坡每个月的供应量维持在400万吨以上，5月更是料将触及将近两年高点，因炼油利润颇佳持续刺激欧洲与美洲的产量。

在其他标购消息方面，台湾台塑石化已经提供1.5万吨船期为4月27-29日、从麦寮出货的轻裂燃料油船货，标售截止日为4月17日。

瑞士贸易商摩科瑞据传已经购得印度Essar Oil 7.5万吨减压瓦斯油船货，船期为5月3-7日，出货地为Vadinar。不过消息并未获得证实。

本日无现货交易。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐