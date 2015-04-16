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债券 | 2015年 4月 16日 星期四 20:22 BJT

美股业绩：黑石集团第一季获利劲升，受资产销售亮丽拉抬

路透4月16日 - 全球最大另类资产管理公司--黑石集团(百仕通/Blackstone) 周四表示，该公司第一季获利较上年同期大增一倍，因私募股权与房地产部门资产销售强劲，产生创记录的现金。

黑石表示，当季经济净收益(ENI)为16.2亿美元，较上年同期增长99%，这数字相当于ENI每股1.37美元，汤森路透预估为每股1.04美元。ENI是用投资组合市值变化计算的一种盈利指标。

该公司第一季可分配利润增加159%，至12.4亿美元。

公司截至3月底管理的资产总规模达到3,105亿美元，较上年同期增加14%。旗下收费收入管理的资产(Fee-earning assets)增加10%至2,235亿美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)

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