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市场报道 | 2015年 4月 16日 星期四 21:48 BJT

美国股市：开盘下跌，投资人持续关注企业财报

路透纽约4月16日 - 美国股市周四开盘下跌，因投资人持续消化大多优于预期的企业获利，但业绩结果却少有自体成长的迹象。

道琼工业指数 下跌30.13点，或0.17%，报18,082.48点；标普500指数 下跌2.91点，或0.14%，报2,103.72点；Nasdaq综合股价指数 下跌8.67点，或0.17%，报5,002.35点。(完)

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