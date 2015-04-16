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债券 | 2015年 4月 16日 星期四 21:56 BJT

欧洲央行：欧元区货币政策在可预见的未来将是宽松的--央行副总裁

路透4月16日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四称，他预计欧元区货币政策在可预见的未来将为宽松。(完)

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