欧元债市：最高评级欧元区公债收益率跌至纪录低位，因欧洲央行QE承诺和希腊忧虑

* 德债收益率首次跌至0.10%以下

* 法国以负收益率标售五年期公债

* 西班牙以较高的收益率标售公债，受希腊债务忧虑拖累

* 希腊两年期公债收益率急升4个百分点

路透伦敦4月16日 - 最高评级欧元区公债收益率周四下跌至纪录低位，此前欧洲央行的言论平息对央行可能提早结束资产购买计划的传闻，且希腊忧虑引发对避险公债的需求。

投资者对希腊债务危机恶化的忧虑加重，令两年期希腊公债 收益率急升逾4个百分点，至28%以上，为该公债在2014年7月发售来最高水平。

希腊否认金融时报有关国际货币基金组织(IMF)拒絶希腊要求推迟偿还贷款的报导。标准普尔周三稍晚将希腊评级下调至垃级区域中的更低级别，在那之前旳几个小时，希腊财长称下周希腊和欧元区达成协议的机率很低。

希腊忧虑拖累其他二线欧元区债市，导致西班牙46亿欧元公债标售的收益率攀升。形成对比的是，法国首次以负收益率标售五年期公债。

法国、德国、芬兰、奥地利和荷兰均以负利率发售其五年期公债。

在二级市场，法国10年期公债 收益率挫跌至纪录低位0.33%。10年期德债 收益率降3.5个基点，至0.073%。

比利时、奥地利、荷兰和芬兰10年期公债收益率也在历来低位。

苏格兰皇家银行策略师预计，鉴于今年德国新债供应有限、通胀前景迟滞、希腊债务危机和中国经济放缓，10年期德债收益率将可能跌至最低-0.13%。