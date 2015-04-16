欧洲股市：从数年高位回落，由Casino和Pearson领跌

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* FTSEurofirst 300指数从约14年高位回落
* Casino销售增长放缓，股价下跌
* Pearson领跌传媒类股
路透伦敦4月16日 - 欧洲股市周四从14年高位回落，法国零售商Casino 公布销售增长放缓，且报导称Pearson 旗下一项教育技术项目出现问题，两家公司股价下跌，领跌欧洲股市。
Casino股价急跌4.6%，此前法国兴业和Natixis下调其目标价。Pearson急挫4%，因报导称洛杉矶统一学校校区(Los Angeles Unified School District)一项13亿美元iPad平板电脑计划出了问题，该计划是使用Pearson的一个课程，洛杉矶统一学校校区正向苹果寻求退款。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.87%，报1,635.76点。该指数周三上升0.6%，触及2000年底来首见水平。
德股DAX指数 下挫1.9%，收报11,998.86点，表现落后于较广泛市场，受欧元兑美元上涨拖累。
德股DAX指数在第一季上涨22%，较广泛欧洲股市同期录得15%的涨幅。
“DAX指数只是上涨后稍作喘息，欧元下跌、超低利率和央行量化宽松政策推动其涨势，”B Capital Wealth Management董事总经理Lorne Baring说。
“估值仍然合理，我们预计(德股DAX)指数未来六个月将上涨10%，”他说。
联合利华(Unilever) 上涨2.4%，此前公司公布的第一季营收好于预期。
英国富时100指数 下跌0.51%，报7,060.45点；法国CAC 40指数 下滑0.57%，收报5,224.49点。(完)
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。