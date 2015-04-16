欧洲股市：从数年高位回落，由Casino和Pearson领跌

* FTSEurofirst 300指数从约14年高位回落

* Casino销售增长放缓，股价下跌

* Pearson领跌传媒类股

路透伦敦4月16日 - 欧洲股市周四从14年高位回落，法国零售商Casino 公布销售增长放缓，且报导称Pearson 旗下一项教育技术项目出现问题，两家公司股价下跌，领跌欧洲股市。

Casino股价急跌4.6%，此前法国兴业和Natixis下调其目标价。Pearson急挫4%，因报导称洛杉矶统一学校校区(Los Angeles Unified School District)一项13亿美元iPad平板电脑计划出了问题，该计划是使用Pearson的一个课程，洛杉矶统一学校校区正向苹果寻求退款。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.87%，报1,635.76点。该指数周三上升0.6%，触及2000年底来首见水平。

德股DAX指数 下挫1.9%，收报11,998.86点，表现落后于较广泛市场，受欧元兑美元上涨拖累。

德股DAX指数在第一季上涨22%，较广泛欧洲股市同期录得15%的涨幅。

“DAX指数只是上涨后稍作喘息，欧元下跌、超低利率和央行量化宽松政策推动其涨势，”B Capital Wealth Management董事总经理Lorne Baring说。

“估值仍然合理，我们预计(德股DAX)指数未来六个月将上涨10%，”他说。

联合利华(Unilever) 上涨2.4%，此前公司公布的第一季营收好于预期。