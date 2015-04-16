重发-芝加哥期市：CBOT大豆基本收平，因出口强劲和回补空头抵销供应充裕压力

(重发以删除赘字) 路透芝加哥4月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四基本持 平，强于预期的出口数据和回补空头支撑市场，而全球供应充足和美国大 豆种植面积巨大的预期为市场带来压力。 豆粕期货上涨，交易商称国内需求强劲，支持期货市场。 豆油期货开盘上涨，但之后收低。交易商称，在近月豆油期货合约<B Oc1>触及3月5日来最高后，有获利了结。 指标CBOT-5月豆油期货合约未能守在100日移动均线之上。 美国农业部周四早上称，最新一周出口销售旧作大豆312,600吨，市 场预估区间为-50,000至150,000吨，出口销售新作大豆226,200吨，高于 分析师预期。 豆粕和豆油出口销售和市场预期一致。 5月大豆期货合约 收升1美分，报每蒲式耳9.66美元。 5月豆粕合约 收涨0.9美元，报每短吨312.4美元。5月豆油合约 跌0.04美分，报31.76美分。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)