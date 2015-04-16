重发-芝加哥期市：CBOT大豆基本收平，因出口强劲和回补空头抵销供应充裕压力

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
(重发以删除赘字) 路透芝加哥4月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四基本持 平，强于预期的出口数据和回补空头支撑市场，而全球供应充足和美国大 豆种植面积巨大的预期为市场带来压力。 豆粕期货上涨，交易商称国内需求强劲，支持期货市场。 豆油期货开盘上涨，但之后收低。交易商称，在近月豆油期货合约<B Oc1>触及3月5日来最高后，有获利了结。 指标CBOT-5月豆油期货合约未能守在100日移动均线之上。 美国农业部周四早上称，最新一周出口销售旧作大豆312,600吨，市 场预估区间为-50,000至150,000吨，出口销售新作大豆226,200吨，高于 分析师预期。 豆粕和豆油出口销售和市场预期一致。 5月大豆期货合约 收升1美分，报每蒲式耳9.66美元。 5月豆粕合约 收涨0.9美元，报每短吨312.4美元。5月豆油合约 跌0.04美分，报31.76美分。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元