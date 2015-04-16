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市场报道 | 2015年 4月 17日 星期五 06:34 BJT

重发-芝加哥期市：CBOT大豆基本收平，因出口强劲和回补空头抵销供应充裕压力

(重发以删除赘字)
    路透芝加哥4月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四基本持
平，强于预期的出口数据和回补空头支撑市场，而全球供应充足和美国大
豆种植面积巨大的预期为市场带来压力。
    
    豆粕期货上涨，交易商称国内需求强劲，支持期货市场。
    
    豆油期货开盘上涨，但之后收低。交易商称，在近月豆油期货合约<B
Oc1>触及3月5日来最高后，有获利了结。
    
    指标CBOT-5月豆油期货合约未能守在100日移动均线之上。
    
    美国农业部周四早上称，最新一周出口销售旧作大豆312,600吨，市
场预估区间为-50,000至150,000吨，出口销售新作大豆226,200吨，高于
分析师预期。
    
    豆粕和豆油出口销售和市场预期一致。
            
    5月大豆期货合约 收升1美分，报每蒲式耳9.66美元。
    
    5月豆粕合约 收涨0.9美元，报每短吨312.4美元。5月豆油合约
 跌0.04美分，报31.76美分。(完)
    
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)

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