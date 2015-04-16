纽约期市：ICE期棉跌至两周低点，美国出口销售数据疲弱

投行观点：阿斯利康(AstraZeneca)目标价从34美元下调至32--Leerink
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路透纽约4月16日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四跌至两周最低水平，美国政府出口销售数据显示新销售有净取消，促使投资者卖出棉花，盖过美元走弱对棉花市场带来的支撑。
交投最活跃的7月期棉 下跌0.42美分，或0.6%，收报每磅64.58美分，盘中跌至4月2日来最低63.83美分。
近月5月期棉合约 下跌0.58美分，或0.9%，收报每磅64.01美分。
在美国农业部公布周度出口销售报告后，期棉下跌。该报告显示，截至4月9日该周，净取消21,800包棉花，主要因全球最大棉花消费国中国取消35,700包棉花订单。
市场已预计出口销售报告疲弱，因上周棉花价格升至六个月高位，降低需求。但Wedbush Securities的Sharon Johnson说，周度出口销售报告显示净取消的消息仍可能促使投机者卖出。
“棉花价格升得过高过快。市场正在回落，”Johnson说，她补充说，许多纺织厂仍然需要为棉花定价，他们在等待期货价格进一步下跌。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券