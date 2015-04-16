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市场报道 | 2015年 4月 17日 星期五 03:26 BJT

纽约期市：ICE期棉跌至两周低点，美国出口销售数据疲弱

路透纽约4月16日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四跌至两周最低水平，美国政府出口销售数据显示新销售有净取消，促使投资者卖出棉花，盖过美元走弱对棉花市场带来的支撑。

交投最活跃的7月期棉 下跌0.42美分，或0.6%，收报每磅64.58美分，盘中跌至4月2日来最低63.83美分。

近月5月期棉合约 下跌0.58美分，或0.9%，收报每磅64.01美分。

在美国农业部公布周度出口销售报告后，期棉下跌。该报告显示，截至4月9日该周，净取消21,800包棉花，主要因全球最大棉花消费国中国取消35,700包棉花订单。

市场已预计出口销售报告疲弱，因上周棉花价格升至六个月高位，降低需求。但Wedbush Securities的Sharon Johnson说，周度出口销售报告显示净取消的消息仍可能促使投机者卖出。

“棉花价格升得过高过快。市场正在回落，”Johnson说，她补充说，许多纺织厂仍然需要为棉花定价，他们在等待期货价格进一步下跌。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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