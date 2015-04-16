国际油市：也门冲突令油价涨至今年新高，扭转早盘跌势

中国反腐：原全国政协副主席苏荣因受贿等罪被判处无期徒刑--新华社
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
* 也门判军控制了一南部主要油港
* 布兰特和美国原油急升至2015年新高
* 3月OPEC原油日产量增幅为81万桶，因沙特和伊拉克增产
路透纽约4月16日 - 原油期货周四跳升至2015年新高，前盖达组织(al Qaeda/基地组织)武装份子组成的也门叛军控制了也门南部一个主要油港的消息，刺激油价转跌为升。
也门叛军控制的油港原油日均出口量达12-14万桶，是也门哈德拉毛(Hadramout)地区一个主要油港。
尽管也门是相对较小的产油国，但也门暴力冲突不断升级，令人对其邻国沙特阿拉伯的忧虑加重。
6月布兰特原油 上涨0.66美元，收报每桶63.98美元，从62.00美元日内低位攀升，且触及近月布兰特原油今年最高64.95美元。
5月美国原油 上升0.32美元，收报每桶56.71美元，在跌至日内低位55.07美元反弹后触及今年高位57.42美元。
布兰特原油较美国原油溢价CL-LCO1=R回到每桶5美元以上，周三收窄至3.34美元。周三5月布兰特原油到期。
美元下滑，也对油价带来些许提振。
油价在周四早盘下跌，当时石油输出国组织(OPEC)在月报中表示，3月OPEC日产量上升81万桶，尽管低油价开始对美国产出构成压力。(完)
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)