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市场报道 | 2015年 4月 17日 星期五 04:14 BJT

美国股市: 道琼工业指数微幅收跌0.04%，Nasdaq指数下滑0.06%

路透纽约4月16日 - 美国股市周四微幅下跌，因投资者仍然担忧即将公布的企业业绩，这抵销了今日上市交易的三只新股急升引发的乐观人气。

道琼工业指数 微幅收低6.84点，或0.04%，至18,105.77点；标准普尔500指数 下跌1.64点，或0.08%，至2,104.99点；Nasdaq指数 下滑3.23点，或0.06%，至5,007.79点。(完)

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