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市场报道 | 2015年 4月 17日 星期五 04:46 BJT

美股盘后：超微半导体营收指引不及预期，股价盘后急挫8%

路透4月16日 - 超微半导体(AMD) 周四在盘后交易中急挫8%，之前该公司给出的营收指引不及分析师预估。(完)

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