美国股市：微幅收低，企业盈利忧虑持续

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
* Netflix和菲利普莫里斯公布业绩后股价上涨
* Etsy和Virtu在首日上市股价暴涨
* 苹果下跌，拖累市场
* 道指微幅收跌0.04%，标普500指数下滑0.08%，Nasdaq指数跌0.06%
路透纽约4月16日 - 美国股市周四微幅下跌，因投资者仍然担忧即将公布的企业业绩，这抵销了今日上市交易的三只新股急升引发的乐观人气。
苹果 和通用电气 令标普500指数承压，通用电气将在周五股市开市前公布第一季业绩。
苹果下滑0.48%，报126.17美元，通用电气收低0.65%，报27.28美元，汤森路透数据显示，分析师预计通用电气季度获利下滑。
视频流服务供应商Netflix 是升幅最大的标普500指数成份股，暴涨18.21%，上日公司公布的业绩好于预期。
线上手工制作产品和工艺品卖场Etsy Inc 、Party City 和电子交易企业Virtu Financial Inc 首日上市交易。
Etsy较首次公开发行(IPO)定价暴涨87.5%，Party City较IPO定价飙升21.77%，Virtu Financial较IPO定价劲涨16.74%。
道琼工业指数 微幅收低6.84点，或0.04%，至18,105.77点；标准普尔500指数 下跌1.64点，或0.08%，至2,104.99点；Nasdaq指数 下滑3.23点，或0.06%，至5,007.79点。
在已公布业绩的51家标普500指数成份股企业中，有76.5%的获利超过预期，远高于长期均值63%。
美股在本周迄今有升有跌，尽管投资者担心企业第一季业绩疲弱，但三大股指离纪录高位低不到1%。策略师表示，目前称企业首季业绩意外成功是言之过早。
Bianco Research总裁Jim Bianco说，“这是一个游戏。分析师将预估下调很多，使企业业绩可以高于这预期。”
汤森路透数据显示，标普500指数成份股企业第一季盈利较上年同期预料下跌2.6%，因油价下跌、美元走强和美国东部异常寒冷拖累企业业绩。企业第一季营收料同比下降2.8%。
SanDisk 公布财测后，股价急跌4.51%，收报67.91美元。菲利普莫里斯(Philip Morris) 获利跌幅小于预期，其股价劲涨8.74%，报84.96美元。
在周四收市后，美泰儿(Mattel) 公布季度业绩，股价盘后攀升7.7%。美国运通 公布季度业绩后，股价回落1%。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共成交约63亿股，本月迄今日成交均值62亿股。
纽约证交所下跌股和上涨股分别为1,700和1,333股，比率为1.28:1。Nasdaq市场下跌股和上涨股分别为1,434和1,289股，比率为1.11:1。
有8只标普500指数成份股触及52周新高，没有成份股触及新低。有102只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，17只触及新低。(完)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元