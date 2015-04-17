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货币新闻 | 2015年 4月 17日 星期五 22:15 BJT

美国数据：密西根大学4月美国消费者信心指数初值升至1月来最高的95.9

路透纽约4月17日 - 周五公布的一份报告显示，4月美国消费者信心上升至1月来最高，且好于预期。

密西根大学4月美国消费者信心指数初值为95.9，接受路透调查的分析师预估中值为94.0，3月终值为93.0。

密西根大学4月美国消费者现状指数初值为108.2，预估为105.2，3月终值为105.0。

密西根大学4月美国消费者预期指数初值为88.0 ，预期为87.0，3月终值为85.3。

4月一年通胀预期初值为2.5%，为1月以来最低，3月一年通胀预期终值为3.0%。4月五年通胀预期初值为2.6%，为11月以来最低，3月终值为2.8%。(完) (编译 母红；审校 利棣儿)
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