美国数据：密西根大学4月美国消费者信心指数初值升至1月来最高的95.9

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
路透纽约4月17日 - 周五公布的一份报告显示，4月美国消费者信心上升至1月来最高，且好于预期。
密西根大学4月美国消费者信心指数初值为95.9，接受路透调查的分析师预估中值为94.0，3月终值为93.0。
密西根大学4月美国消费者现状指数初值为108.2，预估为105.2，3月终值为105.0。
密西根大学4月美国消费者预期指数初值为88.0 ，预期为87.0，3月终值为85.3。
4月一年通胀预期初值为2.5%，为1月以来最低，3月一年通胀预期终值为3.0%。4月五年通胀预期初值为2.6%，为11月以来最低，3月终值为2.8%。(完) (编译 母红；审校 利棣儿)
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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路透伦敦5月5日 - 英镑周五小升，本周多项调查显示企业信心大致乐观，带动英镑/美元升向接近1.30美元附近的最近七个月高位。与此同时英国首相特蕾莎梅领导的保守党在地方选举中赢得逾100多个席位。