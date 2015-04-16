《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月16日

中国反腐：原全国政协副主席苏荣因受贿等罪被判处无期徒刑--新华社
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
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公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 36.42 -0.32 -0.86 1003297
搜狐 63.71 +2.97 +4.89 930504
网易 116.24 +0.50 +0.43 797909
百度 206.90 -3.87 -1.84 4049123
台湾
台湾积体电路 23.24 -0.27 -1.15 4955105
联电 2.30 -0.05 -2.13 163312
日月光 7.01 +0.07 +1.01 624450
硅品精密 8.03 +0.02 +0.25 1194374
和信超媒体 0.89 +0.02 +2.30 48630
友达 4.92 +0.14 +2.93 320337
中华电信 31.67 +0.22 +0.70 25763
台湾国际航电 47.61 -0.02 -0.04 815354
香港
中国移动 68.58 -0.44 -0.64 294268
中国联通 17.82 -0.13 -0.72 209473
中国电信 73.33 -0.27 -0.37 20122
中芯国际 5.48 -0.09 -1.62 17361
电讯盈科 6.56 +0.05 +0.77 284
(完)
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路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)