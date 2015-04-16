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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 06:11 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月16日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 36.42 -0.32 -0.86 1003297

搜狐 63.71 +2.97 +4.89 930504

网易 116.24 +0.50 +0.43 797909

百度 206.90 -3.87 -1.84 4049123

台湾

台湾积体电路 23.24 -0.27 -1.15 4955105

联电 2.30 -0.05 -2.13 163312

日月光 7.01 +0.07 +1.01 624450

硅品精密 8.03 +0.02 +0.25 1194374

和信超媒体 0.89 +0.02 +2.30 48630

友达 4.92 +0.14 +2.93 320337

中华电信 31.67 +0.22 +0.70 25763

台湾国际航电 47.61 -0.02 -0.04 815354

香港

中国移动 68.58 -0.44 -0.64 294268

中国联通 17.82 -0.13 -0.72 209473

中国电信 73.33 -0.27 -0.37 20122

中芯国际 5.48 -0.09 -1.62 17361

电讯盈科 6.56 +0.05 +0.77 284

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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法股CAC-40指数 (整理 徐文焰；审校 于春红)

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