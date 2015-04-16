《综述》美联储官员对升息各持己见，经济数据成为焦点

欧元债市：意大利公债收益率触及六周高点，德债收益率跌幅居前
“意大利的该听证会很重要，因为这可能启动改变选举法的程序，而这是要求提前选举的必要条件之一，”ING资深评级策略师Martin van Vliet称。
美联储副主席费舍尔周四强调数据在决定升息具体时间方面的决定性作用。不过他没有透露其认为升息会在何时实施。
“我们将努力在最佳时机行动，希望看到经济开始再次增长，”费舍尔对CNBC表示。
另外三名联储官员对于升息时间的看法分歧很大。
亚特兰大联储总裁洛克哈特称，“暗淡的”数据说明可以再等一等。
“我倾向稍晚一些，而不是稍早一些，”洛克哈特称，并预期就业市场疲软的迹象将是暂时的，但要看到更多证据才能确定。
“我认为我们并不会因为选择某个(升息)日期而不选另一个而面临重大风险。因此我并不排除6月加息的可能性，只不过这并非我最青睐的时间。”
波士顿联储总裁罗森格伦在伦敦的讲话则更进一步，称“即便我们等待更长时间，可能也不用特别突然地加息。”
总的来说，这些言论强化了外界的一个印象，即美联储可能将首次升息时间推迟到秋季。这种预期在分析师中已经非常强烈。
但克利夫兰联储总裁梅斯特在纽约指出，虽然第一季经济表现疲弱令她的预期承受压力，但她仍倾向于认为升息会“相对较早”开始，并警告称等太久才升息会令金融市场不稳。(完)
“意大利的该听证会很重要，因为这可能启动改变选举法的程序，而这是要求提前选举的必要条件之一，”ING资深评级策略师Martin van Vliet称。
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