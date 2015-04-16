《独家新闻》 希腊总理坚信能够在最后期限前与国际债权人达成协议

“虽然最近几天对方那里总是透露或者公布一些刺耳古怪的消息，但我依然坚定乐观地认为，月底前能够达成协议，”齐普拉斯在声明中表示。

“因为我知道，欧洲已经学会了克服分歧，团结所有成员共同前进。”

他表示，他相信欧洲不会“选择不道德、残忍的金融敲诈的方式”，而是会选择走消除分歧、促进稳定的道路。

被债券市场拒之门外，金融援助又遭冻结，导致希腊政府的现金即将告罄，或许不得不选择究竟是把钱用在5月偿付债务，还是用于支付公共部门薪资和养老金。

但与欧洲和IMF债权人的谈判一直充满疑虑和刻薄，因为齐普拉斯上台时承诺结束在希腊纾困计划中附带的财政紧缩条款，而且由于在希腊改革限度的问题上存在分歧，双方最近已经谈崩。

希腊新总理承受越来越大的压力，一方面政府的钱袋已经渐渐空虚，另一方面，对撙节已经变得不耐烦的公众以及党派内部的极左派却要求政府必须坚守立场。

齐普拉斯没有说明，政府是否还有余地对贷款人的要求作更多妥协，后者要求雅典方面进一步改革养老金体系，提高某些项目的增值税并继续推进私有化计划。

齐普拉斯把目前的僵局归咎于“政治上的分歧”，而非技术层面问题。他之所以这样说，显然是要反击有关希腊官员未能按要求提供数据和改革细节的指责。

“希腊政府正在从谈判的各个方面进行努力，在布鲁塞尔和雅典都是如此，目的就是为了与我们的伙伴国达成一个双赢方案和体面的折衷，”齐普拉斯说。“这样的体面折衷不会违背近期的民意授权，也将符合欧元区的运作机制。”(完)