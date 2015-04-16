日韩经济指标预测--4月17日-4月24日****

中国反腐：原全国政协副主席苏荣因受贿等罪被判处无期徒刑--新华社
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月13日当周 4月17日(五) 0500 日本消费者信心指数 3月 -- 40.7 4月20日当周 4月19日(日) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- +0.1% (较上年同期) -- -3.6% 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正16 4月20日(一) 暂无重要数据公布。 4月21日(二) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 3月 -- 逆差4,246 出口(较上年同期) -- +2.4% 进口(较上年同期) -- -3.6% 4月22日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 -- +0.3% (较上年同期) -- +2.7% 4月23日(四) 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 -- 50.3 2100 韩国消费者信心指数 4月 -- 101 4月24日(五) 暂无重要数据公布。(完)
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)