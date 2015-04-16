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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 06:44 BJT

****日韩经济指标预测--4月17日-4月24日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值      前值   
        
    4月13日当周  
    
    4月17日(五)
    0500 日本消费者信心指数                           3月          --         40.7
    
    4月20日当周
    
    4月19日(日)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)              3月          --        +0.1%
                                (较上年同期)                       --        -3.6%    
    2330 日本路透短观制造业景气判断指数               4月          --         正16
 
    4月20日(一)
    暂无重要数据公布。
    
    4月21日(二)
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                         3月          --     逆差4,246
             出口(较上年同期)                                      --         +2.4%
             进口(较上年同期)                                      --         -3.6% 
         
    4月22日(三)
 　 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)            第一季初值       --         +0.3%
                              (较上年同期)                         --         +2.7% 
    
    4月23日(四)
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)               4月初值       --          50.3
    2100 韩国消费者信心指数                              4月       --           101
    
    4月24日(五)
    暂无重要数据公布。(完)

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