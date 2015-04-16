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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 06:48 BJT

****澳新经济指标预测--4月17日-4月24日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段       预估值      前值     
   
    4月13日当周
            
    4月17日(五)
    暂无重要数据公布
    
    4月20日当周
    
    4月19日(日)
    2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季)          第一季         -0.2%        -0.2%
                              (较上年同期)                         +0.2%        +0.8%
    
    4月20日(一)
    暂无重要数据公布
    
    4月21日(二)
    暂无重要数据公布
    
    4月22日(三)
    0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)               第一季           --       +0.2%
                            (较上年同期)                                --       +1.7%
               央行CPI加权中值(较前季)                                  --       +0.7%
                              (较上年同期)                              --       +2.3%
               央行CPI截尾均值(较前季)                                  --       +0.7%
                              (较上年同期)                              --       +2.2%
    
    4月23日(四)
    暂无重要数据公布
    
    4月24日(五)
    暂无重要数据公布(完)

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