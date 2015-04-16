更新版 1-美股业绩：花旗第一季获利为近八年来最高，因成本大幅下降

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
投行业务营收成长14%至约12.0亿美元。投行是花旗机构客户集团的一部分。
然机构客户集团整体营收下滑1%至90.3亿美元，受累于固定收益交易收入减少。
Gerspach表示，瑞郎交易损失导致其利率与汇率业绩减少20%。然他不愿提供具体数据。
花旗旗下全球消费银行业务的营收减少2%至86.6亿美元。
花旗已退出或正在退出日本、土耳其、捷克及匈牙利等国的消费银行业务。
花旗集团首席执行官高沛德(Michael Corbat)致力于简化花旗的结构，好将更多的资本返还给股东。3月时美联储批准其提高股利并买回股票的计划。
花旗的资产回报率是1.05%，高于高沛德今年至少0.9%的目标。
花旗一级普通资本充足率从第四季的10.6%升至11%，因其动用了12亿美元的递延税项资产，这符合其每年使用大约40亿美元的预期。
经调整后净利成长16%至48.2亿美元，或每股盈余1.52美元，优于汤森路透I/B/E/S预估的每股盈余1.39美元。
经调整营收下滑2%至198.1亿美元。
固定收益交易营收减少11%至34.8亿美元。相较之下，高盛 和摩根大通 固定收益交易的营收增加。(完) (编译 张荻/戴素萍 审校 王丽鑫/张涛)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元