更新版 1-美股业绩：花旗第一季获利为近八年来最高，因成本大幅下降

投行业务营收成长14%至约12.0亿美元。投行是花旗机构客户集团的一部分。

然机构客户集团整体营收下滑1%至90.3亿美元，受累于固定收益交易收入减少。

Gerspach表示，瑞郎交易损失导致其利率与汇率业绩减少20%。然他不愿提供具体数据。

花旗旗下全球消费银行业务的营收减少2%至86.6亿美元。

花旗已退出或正在退出日本、土耳其、捷克及匈牙利等国的消费银行业务。

花旗集团首席执行官高沛德(Michael Corbat)致力于简化花旗的结构，好将更多的资本返还给股东。3月时美联储批准其提高股利并买回股票的计划。

花旗的资产回报率是1.05%，高于高沛德今年至少0.9%的目标。

花旗一级普通资本充足率从第四季的10.6%升至11%，因其动用了12亿美元的递延税项资产，这符合其每年使用大约40亿美元的预期。

经调整后净利成长16%至48.2亿美元，或每股盈余1.52美元，优于汤森路透I/B/E/S预估的每股盈余1.39美元。

经调整营收下滑2%至198.1亿美元。