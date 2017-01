《美国上市公司业绩公布日程表》--4月17日至4月24日

汤森路透4月17日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司: 公布时间 业绩季度及公司名称 代码 ---------------------------------------------------------------------- 4月17日 BMO Q1 2015 Comerica Inc 4月17日 BMO Q1 2015 通用电气(奇异,GE) 4月17日 BMO Q1 2015 霍尼韦尔(Honeywell) 4月17日 BMO Q1 2015 Reynolds American Inc 4月20日 BMO Q1 2015 Halliburton Co 4月20日 BMO Q1 2015 孩之宝(Hasbro) 4月20日 AMC Q1 2015 国际商业机器(IBM)公司 4月20日 BMO Q1 2015 摩根士丹利 4月20日 BMO Q1 2015 SunTrust Banks Inc 4月20日 AMC Q1 2015 Zions BanCorp. 4月21日 AMC Q1 2015 安进(Amgen) 4月21日 BMO Q1 2015 Allegheny Technologies Inc 4月21日 BMO Q1 2015 Baker Hughes Inc 4月21日 AMC Q1 2015 Broadcom Corp 4月21日 AMC Q1 2015 Chipotle Mexican Grill Inc 4月21日 BMO Q1 2015 E I du Pont de Nemours and Co 4月21日 AMC Q1 2015 Discover Financial Services 4月21日 11:00 Q1 2015 Dover Corp 4月21日 BMO Q1 2015 Fifth Third Bancorp 4月21日 AMC Q1 2015 FMC Technologies Inc 4月21日 BMO Q1 2015 Gannett Co Inc 4月21日 BMO Q1 2015 Genuine Parts Co 4月21日 BMO Q1 2015 哈雷戴维森(Harley-Davidson) 4月21日 AMC Q1 2015 Intuitive Surgical Inc 4月21日 12:00 Q1 2015 Illinois Tool Works Inc 4月21日 BMO Q1 2015 金佰利(Kimberly-Clark) 4月21日 BMO Q1 2015 Kansas City Southern 4月21日 BMO Q1 2015 洛克希德马丁(Lockheed Martin) 4月21日 AMC Q1 2015 Navient Corp 4月21日 BMO Q1 2015 Northern Trust Corp 4月21日 BMO Q1 2015 PACCAR Inc 4月21日 BMO Q1 2015 Prologis Inc 4月21日 BMO Q1 2015 Regions Financial Corp 4月21日 20:00 Q1 2015 Stryker Corp 4月21日 BMO Q1 2015 Travelers Companies Inc 4月21日 11:15 Q1 2015 Under Armour Inc 4月21日 AMC Q1 2015 United Rentals 4月21日 BMO Q1 2015 联合技术(United Technologies) 4月21日 11:30 Q1 2015 Verizon Communications Inc 4月21日 AMC Q1 2015 雅虎 4月21日 AMC Q1 2015 百胜集团 4月22日 BMO Q1 2015 雅培制药 4月22日 AMC Q1 2015 Ameriprise Financial Inc 4月22日 BMO Q1 2015 AutoNation Inc 4月22日 BMO Q1 2015 Amphenol Corp 4月22日 BMO Q1 2015 波音 4月22日 BMO Q1 2015 纽约梅隆银行 4月22日 AMC Q1 2015 Citrix Systems Inc 4月22日 BMO Q2 2015 D.R. Horton Inc 4月22日 AMC Q1 2015 eBay Inc 4月22日 AMC Q1 2015 Equifax Inc 4月22日 BMO Q1 2015 EMC Corp 4月22日 AMC Q1 2015 Facebook Inc 4月22日 20:00 Q2 2015 F5 Networks Inc 4月22日 BMO Q1 2015 Huntington Bancshares Inc 4月22日 BMO Q1 2015 可口可乐 4月22日 AMC Q3 2015 Lam Research Corp 4月22日 BMO Q1 2015 Nielsen NV 4月22日 AMC Q1 2015 O'Reilly Automotive Inc 4月22日 AMC Q2 2015 高通(Qualcomm) 4月22日 BMO Q1 2015 Ryder System, Inc. 4月22日 AMC Q1 2015 SL Green Realty Corp 4月22日 BMO Q1 2015 St. Jude Medical Inc 4月22日 AMC Q1 2015 美国电话电报公司(AT&T) 4月22日 AMC Q1 2015 Torchmark Corp 4月22日 BMO Q1 2015 Thermo Fisher Scientific Inc 4月22日 BMO Q1 2015 T. Rowe Price Group Inc 4月22日 AMC Q1 2015 Tractor Supply Co 4月22日 AMC Q1 2015 德州仪器 4月22日 AMC Q4 2015 Xilinx Inc 4月23日 AMC Q1 2015 Altera Corp 4月23日 BMO Q1 2015 Alexion Pharmaceuticals Inc 4月23日 BMO Q1 2015 Baxter International Inc 4月23日 BMO Q1 2015 BB&T Corp 4月23日 AMC Q1 2015 C R Bard Inc 4月23日 BMO Q1 2015 Cameron International Corp 4月23日 11:30 Q1 2015 卡特彼勒(Caterpillar) 4月23日 AMC Q1 2015 Chubb Corp 4月23日 BMO Q1 2015 CMS Energy Corp 4月23日 AMC Q1 2015 Capital One Financial Corp 4月23日 BMO Q2 2015 Rockwell Collins Inc 4月23日 BMO Q1 2015 Quest Diagnostics Inc 4月23日 10:00 Q1 2015 Danaher Corp 4月23日 BMO Q1 2015 陶氏化学(Dow Chemical) 4月23日 BMO Q1 2015 Dr Pepper Snapple Group Inc 4月23日 BMO Q1 2015 EQT Corp 4月23日 AMC Q1 2015 E*TRADE Financial Corp 4月23日 AMC Q1 2015 Edwards Lifesciences Corp 4月23日 Q1 2015 通用汽车 4月23日 AMC Q1 2015 谷歌 4月23日 BMO Q2 2015 Helmerich & Payne Inc 4月23日 BMO Q1 2015 好时(Hershey) 4月23日 11:00 Q1 2015 Ingersoll-Rand PLC 4月23日 AMC Q1 2015 Juniper Networks Inc 4月23日 AMC Q3 2015 KLA-Tencor Corp 4月23日 BMO Q1 2015 礼来(Eli Lilly) 4月23日 BMO Q1 2015 Mead Johnson Nutrition Co 4月23日 BMO Q1 2015 3M Company 4月23日 BMO Q1 2015 Altria Group Inc 4月23日 AMC Q3 2015 微软 4月23日 BMO Q1 2015 NASDAQ OMX Group Inc 4月23日 AMC Q1 2015 Newmont Mining Corp 4月23日 BMO Q1 2015 Nucor Corp 4月23日 BMO Q1 2015 百事可乐(PepsiCo) 4月23日 AMC Q1 2015 Principal Financial Group Inc 4月23日 BMO Q3 2015 宝洁(宝硷,P&G) 4月23日 BMO Q1 2015 PulteGroup Inc 4月23日 AMC Q1 2015 Republic Services Inc 4月23日 11:00 Q1 2015 雷神(Raytheon) 4月23日 AMC Q2 2015 星巴克 4月23日 BMO Q1 2015 Snap-On Inc 4月23日 AMC Q1 2015 Stericycle Inc 4月23日 BMO Q1 2015 Stanley Black & Decker Inc 4月23日 AMC Q1 2015 Southwestern Energy Co 4月23日 BMO Q1 2015 Union Pacific Corp 4月23日 AMC Q1 2015 Verisign Inc 4月24日 BMO Q1 2015 Biogen Idec Inc 4月24日 BMO Q1 2015 Cabot Oil & Gas Corp 4月24日 BMO Q1 2015 DTE Energy Co 4月24日 BMO Q1 2015 FLIR Systems Inc 4月24日 BMO Q1 2015 Interpublic Group of Companies 4月24日 BMO Q1 2015 Simon Property Group Inc 4月24日 BMO Q1 2015 道富银行(State Street Corp) 4月24日 BMO Q1 2015 Ventas Inc 4月24日 11:00 Q1 2015 施乐(全录,Xerox) 如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前。 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 徐文焰)