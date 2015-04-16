更新版 1-美股业绩：AMD首季亏损大于预期，预计PC需求继续保持疲弱

AMD周四表示，将退出高密度服务器业务，即此前旗下的SeaMicro；该业务帮助企业降低功耗，并改善数据中心的空间效率。

该公司表示，第一季相关费用支出为7,500万美元，另外与去年重组计划相关再追加支出1,200万美元。

在截至3月28日的第一季，AMD净亏损扩大至1.80亿美元，合每股亏损0.23美元，上年同期为亏损2,000万美元，合每股亏损0.03美元。

未计特殊项目在内，该公司公布每股亏损0.09美元，高于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预计的每股亏损0.05美元。

营收大跌26.2%至10.3亿美元，低于分析师预期的10.5亿美元。

AMD预计第二季营收较第一季下降3%，上下浮动3%。

这相当于营收介于9.991亿至9.691亿美元，低于分析师平均预计的11.3亿美元。

在周四美股盘后交易中，AMD股价大跌8.4%，报2.63美元。(完)