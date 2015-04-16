更新版 1-美股业绩：AMD首季亏损大于预期，预计PC需求继续保持疲弱

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
AMD周四表示，将退出高密度服务器业务，即此前旗下的SeaMicro；该业务帮助企业降低功耗，并改善数据中心的空间效率。
该公司表示，第一季相关费用支出为7,500万美元，另外与去年重组计划相关再追加支出1,200万美元。
在截至3月28日的第一季，AMD净亏损扩大至1.80亿美元，合每股亏损0.23美元，上年同期为亏损2,000万美元，合每股亏损0.03美元。
未计特殊项目在内，该公司公布每股亏损0.09美元，高于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预计的每股亏损0.05美元。
营收大跌26.2%至10.3亿美元，低于分析师预期的10.5亿美元。
AMD预计第二季营收较第一季下降3%，上下浮动3%。
这相当于营收介于9.991亿至9.691亿美元，低于分析师平均预计的11.3亿美元。
在周四美股盘后交易中，AMD股价大跌8.4%，报2.63美元。(完)
(编译/审校 张涛/于春红/杜明霞)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元