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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 07:23 BJT

标题新闻：俄罗斯方面称亚投行不会取代金砖国家开发银行，而是作为补充

注：亚投行为亚洲基础设施投资银行的简称

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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