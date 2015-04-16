美国与加拿大经济指标预测--4月17日-4月24日****

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
4月13日当周
4月17日(五)
1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.3% +0.2%
未经季节调整的CPI(较上年同期) 持平 持平
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.7% +1.7%
每周平均实质所得(较前月) -- -0.1%
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.5% +0.9%
(较上年同期) +1.0% +1.0%
央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.6%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
1230 加拿大零售销售(较前月) 2月 +0.5% -1.7%
1400 美国领先指标(较前月) 3月 +0.3% +0.2%
1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 4月初值 94.0 93.0
现况指数 105.2 105.0
预期指数 87.0 85.3
4月20日当周
4月20日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 3月 -- 负0.11
4月21日(二)
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 2月 -- -3.1%
4月22日(三)
1300 美国房价(较前月) 2月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +5.1%
美国房价指数 -- 219.0
1400 美国成屋销售年率(万户) 3月 500 488
4月23日(四)
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 -- 55.7
1400 美国新屋销售年率(万户) 3月 52.3 53.9
1500 美国堪萨斯联储综合指数 4月 -- 负4
制造业指数 -- 负2
4月24日(五)
-- 美国建筑许可年率(万户) 3月修正值 -- 103.9
1230 美国耐久财订单 3月 +0.8% -1.4%
扣除运输的耐久财订单 +0.4% -0.6%
扣除国防的耐久财订单 -- -1.0%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.1% (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 李春喜; 审校 徐文焰)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元