全球金融：IMF总裁称，中国经济改革计划有助人民币纳入SDR货币篮子

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透华盛顿4月16日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四表示，中国开放资本帐和深化金融市场等经济改革计划，应有助于其符合加入IMF特别提款权(SDR)货币篮子标准。
拉加德今年稍早表示，将中国人民币纳入特别提款权货币篮子是时间问题，而不是是否会纳入的问题。目前该货币篮子包括美元、日圆、英镑和欧元。
IMF将在今年晚些时候评估该货币篮子的构成，以确定是否有其他货币符合其标准，其中有一条标准要求“可自由使用”或可兑换，这是人民币要面临的主要障碍。
“中国当局非常清楚自己的愿望，以及要在货币政策和金融领域需要作出哪些改变或改善，”拉加德周四在记者会上表示。
“我认为，中国当局实际上已经做出的表态...肯定会有助于评估人民币是否可自由使用，大家知道这是一个重要标准，”她说。
IMF评估SDR货币篮子，首先要在5月召开非正式董事会会议，之后在秋季进行正式评估。只要获得过半数的支持，就可以对SDR货币篮子进行调整，若出现调整，可能会在2016年1月生效。
IMF可能还决定调整纳入SDR的规定，但这要在执行董事会24位委员中得到70-85%的多数支持。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料