美股业绩：美国运通季度营收逊预期，因美元走强且数项联名业务终止

Janney Montgomery Scott LLC分析师Sameer Gokhale称，“美国运通投资者普遍认为营收变化情况比其它公司更不利。”

美国运通还称，几项联名合作终止亦损及营收，其中包括去年终止与零售商好市多(Costco Wholesale) 在加拿大的联名关系。

美国运通与好市多签署的美国独家协议也将在明年3月终止。这一合作业务占美国运通卡支出的8%。

由于利润率极低，激烈的竞争已使整个行业的“联名”信用卡业务越加艰难。联名卡约占美国运通卡支付的购买额的三分之一。

美国运通曾于2月表示，失去好市多的美国合同将损及未来两年获利。美国运通还终止了与JetBlue Airways Corp 的联名卡协议。

最近几年营收增长乏力已迫使美国运通控制成本，该公司计划今年裁员逾4,000人。

在美国政府和17个州提起的一项诉讼中，美国运通输了官司。在这一案件中，美国运通被控违反了反垄断法，禁止商家推荐消费者使用更便宜的信用卡。美国运通于2月上调旗下许多信用卡的利率，这是五年来的首次。