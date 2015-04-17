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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 08:06 BJT

《中国报摘》--中国证券报4月17日

* 头版头条:

--中国证监会主席肖钢表示，下一步，要坚持服务实体经济的目标不动摇，加快改革创新，守住风险底线，稳步推进金融衍生品市场发展。

* 其他:

--国家能源局数据显示，一季度全国全社会用电量同比增长0.8%，增速比去年同期回落4.6个百分点。3月份全社会用电量同比下降2.2%，继2月份之后再次出现负增长。

--国家发展改革委相关负责人昨表示，“一带一路”建设面向所有国家开放，无论是沿线国家还是域外国家，均可通过参与共建为本国和区域经济的繁荣发展做出贡献。

--国航正在力推旗下飞机维修业务的整合，拟将与汉莎的合资企业北京飞机维修工程有限公司与国航股份 工程技术分公司整合，从而提高飞机维修资源利用效率，中国最大的飞机维修企业也将由此诞生。

--华夏银行 去年实现净利润179.81亿元人民币，同比增长15.96%；计划非公开发行200亿元优先股。

--复星医药 公告，公司拟以23.50元/股非公开发行不超过2.47亿股，募资不超过58亿元，发行对象包括中国人寿、招商财富、泰康资管、中信建投基金、汇添富基金等。

--海航投资 拟定向增发募集不超过120亿元，用于增资渤海信托、收购华安保险19.643%股权、收购新生医疗100%股权等。公司控股股东海航资本以现金及持有的华安保险12.5%股权认购，认购金额不少于42亿元。

--均胜电子 公告称，子公司宁波产城均胜新能源与浙江南车签订战略合作协议，双方将联合开发及应用储能式现代电车能源管理系统集成、超级电容应用管理系统；控股子公司德国普瑞获得特斯拉 新能源汽车电池管理系统传感器及相关零部件的采购订单。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦; 审校 黄凯)
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