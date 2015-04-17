《中国报摘》--中国证券报4月17日

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
* 头版头条:
--中国证监会主席肖钢表示，下一步，要坚持服务实体经济的目标不动摇，加快改革创新，守住风险底线，稳步推进金融衍生品市场发展。
* 其他:
--国家能源局数据显示，一季度全国全社会用电量同比增长0.8%，增速比去年同期回落4.6个百分点。3月份全社会用电量同比下降2.2%，继2月份之后再次出现负增长。
--国家发展改革委相关负责人昨表示，“一带一路”建设面向所有国家开放，无论是沿线国家还是域外国家，均可通过参与共建为本国和区域经济的繁荣发展做出贡献。
--国航正在力推旗下飞机维修业务的整合，拟将与汉莎的合资企业北京飞机维修工程有限公司与国航股份 工程技术分公司整合，从而提高飞机维修资源利用效率，中国最大的飞机维修企业也将由此诞生。
--华夏银行 去年实现净利润179.81亿元人民币，同比增长15.96%；计划非公开发行200亿元优先股。
--复星医药 公告，公司拟以23.50元/股非公开发行不超过2.47亿股，募资不超过58亿元，发行对象包括中国人寿、招商财富、泰康资管、中信建投基金、汇添富基金等。
--海航投资 拟定向增发募集不超过120亿元，用于增资渤海信托、收购华安保险19.643%股权、收购新生医疗100%股权等。公司控股股东海航资本以现金及持有的华安保险12.5%股权认购，认购金额不少于42亿元。
--均胜电子 公告称，子公司宁波产城均胜新能源与浙江南车签订战略合作协议，双方将联合开发及应用储能式现代电车能源管理系统集成、超级电容应用管理系统；控股子公司德国普瑞获得特斯拉 新能源汽车电池管理系统传感器及相关零部件的采购订单。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 黄凯)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料