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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 08:17 BJT

金砖国家：4月16日股汇市收盘纵览

路透4月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月16日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨1.48%或15.38点，报1,052.25点。

中国股市：沪综指收升2.7%继续刷新逾七年高点，大盘蓝筹股领涨

中国汇市：人民币收升破6.2创近两周新高，受总理表态不希望人民币续贬提振

香港股市：恒指上涨0.4%，市场预期内地资金将进一步流入

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巴西股市：指标股市Bovespa指数 周四收低0.45%报54,674.21点，录得近三周最大跌幅，因投资者对近期涨幅获利了结。

　　巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.0149/67，周三收报3.0338/43。

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南非股市：走高，投资公司Brait 领涨蓝筹股，之前投资者对该公司提出收购健身连锁公司Virgin Active的股权表示欢迎。指标Top-40绩优股指数 涨1.16%报48,003.52点；大盘综合指数 涨1.01%报54,262.27点。

南非汇市：兰特反弹，因美国数据疲弱打压美元

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印度股市：周四连续第二个交易日收低，塔塔咨询服务公司(TCS) 等软件类股领跌，这些公司当日稍后公布季度业绩。BSE指数 收低0.46%，报28,666.04点；NSE指数 收低0.5%，报8,706.70点。

印度汇市：卢比兑美元收报62.30/31，之前因出口商卖出美元以及美国疲弱数据提振亚币走高，而一度涨至4月9日以来高点62.28。卢比兑美元周三收报62.3650/3750。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨0.88%，报1,061.600点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.68%，报581.13点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.2%至49.800卢布；卢布兑欧元 跌0.91%至53.550卢布。(完) (整理 王颖；审校 徐文焰)
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