金砖国家：4月16日股汇市收盘纵览

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透4月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月16日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨1.48%或15.38点，报1,052.25点。
中国股市：沪综指收升2.7%继续刷新逾七年高点，大盘蓝筹股领涨
中国汇市：人民币收升破6.2创近两周新高，受总理表态不希望人民币续贬提振
香港股市：恒指上涨0.4%，市场预期内地资金将进一步流入
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巴西股市：指标股市Bovespa指数 周四收低0.45%报54,674.21点，录得近三周最大跌幅，因投资者对近期涨幅获利了结。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.0149/67，周三收报3.0338/43。
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南非股市：走高，投资公司Brait 领涨蓝筹股，之前投资者对该公司提出收购健身连锁公司Virgin Active的股权表示欢迎。指标Top-40绩优股指数 涨1.16%报48,003.52点；大盘综合指数 涨1.01%报54,262.27点。
南非汇市：兰特反弹，因美国数据疲弱打压美元
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印度股市：周四连续第二个交易日收低，塔塔咨询服务公司(TCS) 等软件类股领跌，这些公司当日稍后公布季度业绩。BSE指数 收低0.46%，报28,666.04点；NSE指数 收低0.5%，报8,706.70点。
印度汇市：卢比兑美元收报62.30/31，之前因出口商卖出美元以及美国疲弱数据提振亚币走高，而一度涨至4月9日以来高点62.28。卢比兑美元周三收报62.3650/3750。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨0.88%，报1,061.600点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.68%，报581.13点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.2%至49.800卢布；卢布兑欧元 跌0.91%至53.550卢布。(完) (整理 王颖；审校 徐文焰)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料